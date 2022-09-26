運價驚跌 陽明、萬海再探底

上周五（23日）上海航交所公布的貨櫃運價指數（SCFI）已跌至2,000點附近，美西貨櫃運價驚見2字頭，航商陷成本保衛戰，台股今（26）日開低重挫逾200點，航運股重挫，陽明（2609）、萬海（2615）開低走低再往下探底。

上海航交所上周五公布貨櫃運價指數（SCFI），遠東到美西航線40呎櫃（FEU）運價跌破3,000美元大關，來到2,600美元邊緣。近洋線，部分線路已率先跌穿成本價，若扣除低流油附加費，貨櫃艙位等於賠錢賣，而出現所謂的「負運價」現象。

貨櫃海運運價急墜，航運股近期走勢也直往下探底，陽明早盤一度下滑至62.6元，萬海早盤也下探至71元，長榮（2603）在減資後股價也是往下探。

陽明股價往下探底，中環（2323）上周五則是公告處分陽明賣出4,114張，均價74.01元，損失2,114萬元。