快訊

南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

少吃復胖機率高 醫師曝「吃飯1動作」防體重上升

周玉蔻黏緊緊？ 朱哲成：陳時中陷入尾巴搖狗困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運價驚跌 陽明、萬海再探底

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為陽明海運貨櫃輪。 本報系資料庫
圖為陽明海運貨櫃輪。 本報系資料庫

上周五（23日）上海航交所公布的貨櫃運價指數（SCFI）已跌至2,000點附近，美西貨櫃運價驚見2字頭，航商陷成本保衛戰，台股今（26）日開低重挫逾200點，航運股重挫，陽明（2609）、萬海（2615）開低走低再往下探底。

上海航交所上周五公布貨櫃運價指數（SCFI），遠東到美西航線40呎櫃（FEU）運價跌破3,000美元大關，來到2,600美元邊緣。近洋線，部分線路已率先跌穿成本價，若扣除低流油附加費，貨櫃艙位等於賠錢賣，而出現所謂的「負運價」現象。

貨櫃海運運價急墜，航運股近期走勢也直往下探底，陽明早盤一度下滑至62.6元，萬海早盤也下探至71元，長榮（2603）在減資後股價也是往下探。

陽明股價往下探底，中環（2323）上周五則是公告處分陽明賣出4,114張，均價74.01元，損失2,114萬元。

陽明 萬海

延伸閱讀

陽明1.1萬TEU新船「基明輪」交船 14艘系列船隊投入營運

陽明股價頻破底恐面臨50元保衛戰？法人這麼看

運價跌勢難預測 陽明：合約價面臨重新談判壓力

長榮(2603)減資6成停牌 16日新股參考價曝！回歸後最大挑戰「航海王」說話了

相關新聞

運價驚跌 陽明、萬海再探底

上周五（23日）上海航交所公布的貨櫃運價指數（SCFI）已跌至2,000點附近，美西貨櫃運價驚見2字頭，航商陷成本保衛戰...

鐵礦價盤跌 最大變數

鋼市曙光乍現，國際鐵礦價卻進到盤跌格局，恐怕成為拖累鋼鐵行情的最大變數，龍頭廠中鋼（2002）嚴正以待密切關注。

士電評估擴廠 年底前拍板

台電祭出10年「強化電網韌性建設計畫」，擬砸5,645億元提升國內電網的事故應變能力，國內重電設備大廠士電（1503）指...

長虹獵地 拚商用不動產

長虹建設（5534）擴大商辦獵地，長虹指出，近期購入台北市內湖區西湖段694坪土地，接下來將打造高科技商辦大樓，採先建後...

潤泰全現增 潤家班力挺

潤泰全辦理現增、全面提升淨值，將以每股發行價50元、辦理現金增資37萬張，潤泰集團旗下潤泰新、潤弘昨（21）日公告參與現...

裕民、慧洋 Q3獲利看俏

裕民、慧洋第3季獲利看俏。法人看好裕民第3季有轉投資股利收入挹注，推估挹注金額約4.5億元，每股貢獻0.5元；而慧洋主力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。