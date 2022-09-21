寶雅（5904）市佔94％營收將步步高升？專家：旗下寶家為成長新動能

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，寶雅（5904）與旗下高級五金百貨寶家的營運分析。

以下為影音內容：

有沒有一個類股，它是市場上對其預期不高，但是它的基本面從卻疫情的陰影中走出來，答案其實就是「內需股」。

寶雅在疫情期間仍然維持展店速度，雖然短期上對財務數據有負面影響，但是長期來看一定是一個提升競爭力的好決策。

寶雅（5904）

寶雅現在已經是台灣最大的個人美妝生活雜貨的專賣店，而寶雅在過去的10年間之所以成功，主要就是靠美妝品牌。

許多網紅，都會拍「寶雅最熱賣的彩妝TOP10」或者「寶雅必買好物」等等。

寶雅在2021年的營收組成，就兩個部分，一個就是寶雅本身佔比高達95％，另外一個則是佔比5％的寶家。

寶家 高級五金行

寶雅以寶家品牌跨入五金零售領域。圖／業者提供

寶家其實算是寶雅在為它的未來做準備，在台灣因為土地本來就相對稀少，所以當寶雅展店到一個程度之後，就容易達到飽和的狀態。

這時候一間企業就需要新的成長動能，而寶雅就選擇成立的寶家，來切入五金百貨市場；在2019年時，第一間的寶家五金百貨開到屏東的潮州，過了兩個月，台南的仁德就出現了第二間寶家。

寶家基本上就是一間高級的五金行，像是拜拜用的金爐、發生交通事故所需要的交通錐，其實都可以在寶家買到；而寶家的最大競爭者就是小北百貨、大九九...這些賣場業者。

根據寶雅的說法，寶家目前不急著獲利，目標在今（2022）年達到損益兩平，希望到2025年的時候，寶家已經成為寶雅新的成長動能。

寶雅（5904） 產品營收占比

寶雅是一間個人美妝、生活、雜貨專賣店，所以銷售的品項非常多元。

根據寶雅2021年的資料顯示，在眾多的消費品中「家庭百貨、保養與彩妝」是寶雅的營收重點，其中在美妝的部分，全台灣約有307家美妝店面，而寶雅就佔了290家，市佔率高達94％。

也說明了，寶雅的目標客群是15-49歲的女性朋友。

但是高達94％的市佔率，也讓寶雅必須要開始尋找一些新的成長動能，而新的成長動能也就是上述所提到的寶家（高級五金行）。

觀察重點

展店的數量和速度，對零售通路商來說，有新的店面才會有新的營收和獲利，好的店面有限，所以展店的速度也很重要。

根據寶雅發說會的資料顯示，截至今年2022年的4月，寶雅總共有292家，而寶家是31家；預計2025年寶雅要擴展為410家，而寶家則是114家。

而2025年也是寶雅希望寶家成為新成長動能的一年。

之前因為疫情的關係，消費者都不趕出門，導致很多的店門都收了起來，但寶雅並沒有放緩展店的速度，反而去填補因為疫情而空出來的優良店面，以長期來看是很好的決策，但就短期的財務表現上，就不會太好看。

查看寶雅近5年的獲利表現，發現2020年至2021年那段時間，寶雅的毛利率是有成長，但營業利率卻是下降；這就是上述提到的，寶雅趁著疫情期間，依然維持它展店的速度，創造了大量的採購優勢，來壓低它的進貨成本，使得毛利率提高，但是也因為要維持展店的速度，導致人事成本和行銷費用上升，進一步的讓營業費用率上升。

而這段期間，寶雅的股價也順勢修正了一波，但是隨著政府對於疫情管制的放寬，寶雅在營業利率上升這件事情只是遲早的問題。

寶雅歷年股利發放

寶雅有著連續23年配發股利的紀錄，總共發了大約146元。

而在2021年它的EPS為18.25元，每股配發現金11元，還再加上股票股利0.1元，總共配發了11.1的股利，配發率大概是6成，低於過去大約都有88％配發率的水準。

2021配發率那麼低的因素，主要應該是因為疫情的關係，管理階層想要多保留一些現金來過冬，同時也為了維持它展店的規模，所以才把賺到的現金多留了一點在手上。

市場預估今年2022年，寶雅的EPS為19.8元，假設它的配發率是之前普遍的水準88％左右的話，那麼在明（2023）年寶雅將有機會可以配發17.5元左右的股利；以寶雅股價抓整數400元來看，殖利率大約在4.4％左右，用存股的角度算是普普通通勉強及格。

不過若是未來，沒有出現比較大的天災人禍的話，應該寶雅的獲利是可以有機會步步高升。

本文內容已獲 投資伊森 授權。