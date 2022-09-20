水資源珍貴 相關產業個股在台股漸成族群

近幾年來全球氣候異常，不僅天災增加，更明顯的是幾乎全球各大洲都出現乾旱、水資源缺乏的嚴重情況，在今（20）日台積電（2330）南科再生水廠獲外界高度關注之後，相關水資源產業也是未來營運前景看好，台股目前包括基士德-KY（6641）、萬年清（6624）等股已有多檔個股掛牌，未來市場對該族群的關注度將明顯提升。

台股上市櫃個股中，目前和水資源處理相關的個股，包括基士德-KY、萬年清、山林水（8473）及目前仍在興櫃市場掛牌的平和環保（6771），以全年營收規模來看，2021年山林水全年營收39.62億元、其次是基士德-KY去年營收19.61億元、平和環保6億元，萬年清去年營收則約3.57億元，整體而言，由於產業需求增加，相關廠商近幾年營運多處於成長趨勢中。

以營運項目來看，山林水是以環保工程及水處理工程為主要營運項目，對於未來的營運，先前該公司就指出，公司看好未來再生水跟海水淡化的市場會有加大趨勢，這部分山林水一定會在既有基礎下努力去爭取，過去山林水接案的工程主要包括都市下水道、再生水、循環經濟及海水淡化等領域。

基士德-KY則是以處理園區或城市排放的污水、廢水為主，單一企業客戶相對較少，該公司以中國市場為主，目前中國市場佔該公司整體營運比重約8成，公司已在越南進行布局。

萬年清鎖定工業用水與廢水處理工程廠商為主，該公司主要是以企業客戶為主，全球製造重心由中國外移到印度及越南等國家，未來將以印度及越南為主要二大市場推動營運成長。至於目前仍在興櫃市場掛牌的平和環保，則是以企業界的工業廢水代處理為主，在市場需求增加下，今年營運表現仍可望攀高。