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聚陽董事長夫婦贈與家族成員股票 價值逾8千萬元
據公開資訊股權轉讓事前申報的最新資料顯示，紡織雙雄之聚陽（1477）董事長周理平與配偶，還有董事周秋玲等家族成員，今（12）日公開申報贈與子孫輩、配偶持股共六筆、合計約423張；若按照聚陽今日收盤價197元計算，總價值逾8300萬元，其中周理平夫婦共贈與子女360張股票，價值逾7000萬元。
關係人士表示，由於聚陽董事長周理平已開始準備退休交棒給年輕人，因此無論是財務安排或是相關的股權贈與，都很正常。
據了解，周理平去年就曾公開表示計畫於3年內將總經理一職交棒出去。而周理平育有一子一女（兒子周心鵬、女兒周心皓），今日各自獲得父母共贈與180張聚陽股票、價值3546萬元。另外兩筆轉讓則是董事周秋玲贈與子女各25張聚陽股票。
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