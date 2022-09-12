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西太平洋可能三颱鼎立！颱風「南瑪都」最快周三生成 氣象局揭最新路徑

春雨前八個月營收年增3.7% 營運走在正軌

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

春雨（2012）公告8月合併營收8.7億元、年減20%，今年前8個月累計營收76億元、年增3.7%，營運仍走在正軌上。

法人指出，中鋼（2002）即將開出第4季棒線盤價，大幅下跌的可能性高，春雨原料成本降低，對第4季產銷營運有助。12日春雨收盤23.35元、漲0.05元。

春雨工廠公告8月營收8.7億元，與去年同期的11億元相比、年減逾20%；累計今年1月至8月營收76億元，與去年同期的73億元比較年增3.7%。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，各國持續加大升息力道，壓抑市場交易動能，營收表現也略微受到影響。

法人分析，全球鋼市低迷，棒線是螺絲手工具原料，依目前市況了解到，中鋼第4季棒線行情可能大幅下修，每公噸或有100美元以上跌幅，屆時春雨原料成相降低，對第4季產銷布局將更有利，中長期展望樂觀。

春雨 營收

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