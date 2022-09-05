力積電盤中重挫8%至30.5元 網友：相信黃董好嗎？

晶圓代工成熟製程報價鬆動，有IC設計業者透露，大陸晶圓代工廠7月領頭降價逾一成之後，台灣晶圓代工廠也跟著調降價格，近期累計跌幅已達二成，後續還有持續修正議價空間。今（5）日聯電、世界、力積電（6770）紛紛下跌，但力積電盤中跌幅達8%，跌幅最重，一度來到30.5元。網友紛紛表示「黃董要不要挑戰第二次下市」、「要等到利空不跌真的要等到天荒地老」、「相信黃董好嗎？不相信的可以賣」。

IC設計業者私下透露，半導體需求持續放緩，庫存去化壓力居高不下，導致IC設計廠對晶圓代工下單價量逐步鬆動，降價潮已蔓延至台廠，以部分消費性應用IC用成熟製程為主。力積電之前在法說會上提到，本季產能利用率下降，該公司指出，會提升生產效率，與長約客戶協商，調整產品組合並加速新產品定案。

力積電今日的重挫引發網友討論，有網友們指出力積電相比聯電（2303）、世界（5347）跌幅最重的原因，是因為「力積是二線晶圓裡最沒競爭力的」、「聯電還有特殊製程、有車用 ，力積有啥？」、「力G不是被踢除0050，當然崩」、「力G靠驅動起飛，現在沒量了」

也有網友說，「黃董要不要挑戰第二次下市」、「相信黃董好嗎？不相信的可以賣」、「相信黃董! 趁甜甜價趕快入手」、「要等到利空不跌真的要等到天荒地老」。