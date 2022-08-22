全球貨櫃運價跌勢擴大 萬海失守百元探去年5月低點

台股今（22）日盤中大跌逾百點，航運股跌勢相對沈重，由於全球貨櫃運價連十跌且跌勢擴大，拖累貨櫃股表現弱勢，其中尤以萬海（2615）表現更弱，股價跌破百元，一度下滑至95元，創去年5月來的低點，長榮（2603）及陽明（2609）則有逾1~2％的跌幅。

上海航交所最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）續跌，上周下滑至3,429.83點，下跌132.84點，跌幅3.73%，四大主力航線全部走跌，其中美西線連兩周重挫，上周再跌371點，跌幅6.03%，北美線跌勢加大，全球貨櫃輪空頭氣氛轉濃。

在大陸延長限電、出貨放緩，加上北美需求並未明顯放大等情況下，貨櫃海運價格向下的隱憂升高；統計今年初以來，運價跌幅已超過三成，9月運價能否撐住，將是貨櫃榮枯的重要轉折，同時也將牽動第4季歐洲合約價的談判走勢。

台股今日一度下滑至15,231.03點，航運股跌勢重，貨櫃股中，以萬海跌勢最重，早盤以98.1元開出，下跌2.4元，且跌破百元，一度下滑至95元，寫下去年5月以來的低點，盤中跌幅逾4%。

長榮以96.3元開低，一度下滑至94.4元，跌破月線，盤中跌幅1.73%；陽明也是開低走低，盤中跌幅2.66%；航運股中，華航（2610）、長榮航（2618）盤中翻紅，榮運（2607）也是翻紅，縮小類股的跌勢。