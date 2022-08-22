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造紙股擁三題材類股股價噴出 永豐餘、正隆全面昂首

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漲價題材發威，造紙股今（22）日成為台股多方總司令，買盤集結在永豐餘（1907）、華紙（1905），永豐餘在追價買盤推升下，盤中來到26元，漲幅超過5%，創7月以來新高價，華紙盤中來到19.15元，漲幅逾6%，亦創下一個半月來新高。另，包括正隆（1904）、榮成（1909）盤中漲幅也逾4%。法人表示，造紙股擁有家紙產品漲價、工紙原料回檔，以及大陸限電等題材，有利類股表現。

造紙類股指數今盤中逆勢大盤成為吸金重鎮，在龍頭股相繼表態下，類股指數一路震盪走高來到317.88點，漲幅逾4%，來到下半年以來新高位置。市場看好，正隆宣布衛生紙將調漲5-20%，有利其反應成本，挽回毛利率探底的頹勢，另在工紙方面，由於國際廢紙已有回檔趨勢，也有利工紙業者拉大利差，原料回檔效益可望反應在第4季財報表現，此外，大陸近期限電、減產，榮成在大陸自備熱電廠，永豐餘中國揚州工紙廠也設有汽電共生設備，削弱限電影響。反而是這波限電將使大陸小廠被迫關廠、加速淘汰，有助紙業秩序朝正向發展，也有利產品價格止穩。

在漲價題材方面，不僅正隆宣布家紙將調漲，在紙漿廠方面，華紙日前也表示，為反映成本，第3季部分紙種還將續漲，其中，以特殊紙漲幅最大，漲幅估達10%，文化用紙也將調漲5%，包裝用紙、紙板則持平，看後市需求而定。

其次，正隆上周五在法說會上表示，工紙的原料美國廢紙（AOCC）及日本廢紙（JOCC）近期出現較明顯回檔，價格回檔至每公噸200美元左右，預估到第4季能享受到原料成本下跌的利益。法人也看好，工紙原物料回檔，有利其利差放大，削弱來自原物成本高漲的毛利率壓力。

此外，大陸限電，國內工紙大廠榮成有八成營收在大陸，永豐餘目前在大陸揚州也有造紙廠，不過，榮成在大陸的三間工紙廠都有自備熱電廠，不會因限電政策而有停機情況，永豐餘目前電力供應也都能配合生產營運。回顧2021年9月大陸也曾經歷一波限電，對當地工紙大廠如玖龍、理文、山鷹、榮成等因自備熱電廠反而是利多，在工紙總供給驟減下，有利刺激工紙售價上漲。

不過，法人也提醒，造紙業需求端受到俄烏戰爭、通膨、疫情反覆、升息干擾已呈現放緩，且即使已進入夏季的旺季、需求表現仍遜於過往，須留意今年第4季旺季是否會出現旺季不旺的情形。

工紙 限電

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