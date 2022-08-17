「交不出財報」如興明起停止買賣 網疑惑「之前漲停原來抓交替？」

紡織股如興（4414）日前爆發財務危機，一如市場預期，公司未能在規定期限內交出第二季財報。證交所昨(16)日公告依照營業細則規定，如興自明(18)日起停止買賣。作家股海老牛在臉書粉絲團發文，提醒小股東「這種雞蛋水餃股真的要注意風險」。

國際知名品牌牛仔褲代工大廠如興財務風波不斷，先是在7月25日召開重訊發表會，稱公司陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境。證交所宣布7月27日起打入全額交割股，接著還燒出國發基金踩雷，曝險近15億元風暴。根據法規，如興因為無法如期繳出半年報，證交所公告明起暫停交易，若暫停交易六個月則須下市。

如興股價近日暗藏玄機，8月5日起數度拉漲停，就在證交所暫停交易公告的前一日(15日)，股價還由黑翻紅，早盤最低殺到跌停價2.97元，下半場翻紅，收在3.47元，上漲0.17元，特別的是，當天外資買超達4,187張。而昨天公告暫停交易，如興以跌停價3.13元作收。

網友唏噓，「昨天知道他半年報做不出來，就賣了」、「我兩支如興已經認賠殺出」、「看樣子會停止交易個幾個禮拜」、「應該是停止交易後，6個月內交不出財報才會變壁紙」、「如興股票4414，是死一死？果然4的不吉利，迷信很準」。

網友覺得很奇怪，「它還連續幾天漲停鎖死耶，我還想說我錯過了什麼？原來是七月抓交替」、「停止交易=賣不掉，漲再高也沒用」。

股市爆料同學會網友看出貓膩，「要不要去看康友下市前，主力外資有沒有買？」、「我相信很多人賭財報最後會出來，就跟相信台開一樣」、「簽財報就好比你到懸崖邊看了看不敢跳，我去看了看也不敢跳，別以為他去看了看就敢跳」。