防疫保單慘賠爆虧 這檔開盤直接摜跌停

新安東京海上產險為因應290億元防疫險理賠損失（含賠款準備提列），（5）日公告大舉減資99.99%，再由台日兩大股東合計增資147億元。其中裕隆（2201）及中華（2204）認列新安東京海上產業防疫保單損失，上半年EPS皆虧損。中華今（8）日開盤即跌停至43.2元，裕隆股價也急墜，盤中跌幅逾7%。

裕隆集團兩大汽車主體公司裕隆汽車與中華汽車（5）日公布上半年財報，受到新安東京海上產險防疫保單理賠拖累，雙雙由盈轉虧，兩家公司上半年虧損金額合計達58億元。裕隆汽車上半年每股虧損1.85元，中華汽車上半年每股虧損7.52元。

新安東京海上宣布，上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元，因一次性認列防疫險損失，造成新安東京海上累積虧損及淨值呈現負值。新安決議辦理減資彌補虧損，同時增資147億提升公司淨值及現金流。

其中裕隆及中華分別對新安東京海上增資25.66億及30.35億元，據了解，這次新安東京海上快速推動增資案，背後推手是裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。她認為這是裕隆集團的企業社會責任，也關係到集團企業形象，更要維護所有保戶權益。