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大陸軍演 這檔航空股沒在怕、準12時翻紅
中國大陸解放軍宣布自今（4）日中午12時起一連三天將在台灣周邊六個海域同步進行軍演，台股在地緣政治風險的衝擊下開低，一度下滑至14,545.69點，各類股齊挫，航運股包括航空及海運都可能受到衝擊，盤中下跌居多，但是，長榮航（2618）卻是在準12時大陸開始軍演時反彈翻紅，重返30元關卡之上。
台股今日盤中一度大跌231.67點，但在國安基金戰下，在大陸軍演前，鎖定台積電（2330）、長榮航等股進行拉抬，聯電（2303）則是盤面上強勢指標，大盤指數跌點縮小，各類股表現上，以食品股跌勢相對沈重，其餘各類股也是下跌，航運股盤中跌幅也有縮小。
大陸連三天的軍演，大有封鎖台灣的企圖，學者認為將影響航班，及多出額外的成本，交通部則是表示，空運將進行替代航路協調，海運則是避開演習區域即可，航空業界表示，受到軍演的影響，凡是飛經台海空域的航空業者都調整航班因應，短期對線路調度會有影響。
航運股今日下跌居多，貨櫃三雄長榮、陽明（2609）、萬海（2615）都下跌，盤中跌幅0.21~1.43%，散裝航運也是下跌，航空股部分，華航（2610）開低震盪，以20.85元開出後一度翻紅至21.2元，低點則跌至20.35元，面臨20元關卡保衛，盤中跌幅1.42%。
長榮航表現相對強勢，早盤以29.9元開低，低點達29.25元，但在中午12時軍演開始時，股價反彈翻紅，一度拉升至30.6元，盤中漲幅 0.82%，表現相對強勢。
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