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鋼鐵人回來了 類股漲幅逾3%、這幾檔衝漲停最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（1）日開低，再度滑落到萬五大關之下，一度下探至14,886.81點，各類股中，以鋼鐵股表現最為強勢，鋼鐵人回來了，成為盤面上抗跌指標，威致（2028）、海光（2038）、官田鋼（2017）、佳大（2033）、燁興（2007）等盤中衝上漲停，龍頭股中鋼（2002）盤中漲幅2.88%、中鴻（2014）漲幅逾7%，類股漲幅逾3%。

國際鐵礦價格回神，最近一周單周上漲21%，每公噸直奔120美元，鐵礦價格反彈，有助支撐疲弱的鋼價，另外，不銹鋼的重要原料鎳價也止跌反彈，倫敦金屬交易所鎳金屬現貨上周收盤每公噸2.18萬美元，較7月15日的1.9萬美元高，二周上漲14%。

另外，加上中國大陸基礎建設落地，也可望帶動用鋼需求，鋼市第4季看旺；鐵礦價格、鎳價走高，加上基建題材的加持，法人看好中鋼、中鴻、燁輝（2023）、新光鋼（2031）、唐榮（2035）等可望受惠。

鋼鐵股是今日盤面上的亮點指標，威致率先開高走高衝上漲停鎖死，帶動海光、佳大、官田鋼、燁興等股亮燈漲停；中鋼盤中漲幅2.88%、中鴻漲幅7.15%、中鋼構（2013）漲幅8.77%、聚亨（2022）漲幅9.83%、燁輝上漲6.74%、志聯（2024）、新光鋼、新鋼（2032）、盛餘（2029）、彰源（2030）等漲逾半根停板。

鋼鐵股 中鋼構

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