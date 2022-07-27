如興今打入全額交割 吞第二根跌停 委賣掛5萬張賣不掉

如興（4414）驚爆財務風暴，今（27）日起打落全額交割股，開盤股價再度跳空跌停，並鎖死在跌停價位3.57元，苦吞第二根跌停，開盤即有逾五萬張賣單高掛，排隊等賣，惟無買盤肯接，賣壓沉重，股價持續探底。

如興現任董事長翁紹華控前董事長張水江與前總經理孫瑒透過非常規且不符公司治理之操作，致公司的正常營運收入，均扣留於包括常州東奧服裝有限公司在內的大陸子公司，拒不轉回台灣。不過，張水江反擊新經營團隊散播片面未經公正調查及事實查證的相關事件及相關人，對此衍生一連串重傷害，表達強烈指責，並指如興的原罪從併購完成之日即已生成。

如興並指前經營團隊將營運資金扣留於大陸子公司，供特定人使用，全然藐視公司財務規則、公司健全永續的經營。目前董事長翁紹華帶領之經營團隊將派員全面接管海外子公司，使海外子公司之獲利得以回歸台北母公司，但海外子公司的全面接管實非一蹴即成，對於公司目前面臨的重大財務危機，恐緩不濟急。