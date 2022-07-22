汎銓上半年每股純益2.44元 歷年同期新高

半導體材料分析大廠汎銓（6830）今日舉行董事會，通過上半年財報，2022年上半年合併營收7.95億元，年增19.7%；稅後純益1億元，年增21.8%，每股純益2.44元，年增17.9，同創歷年同期新高。

汎銓表示，上半年繳出亮麗成績，主要受惠旗下材料分析(MA)、故障分析(FA)業務需求強勁，且檢測設備產能與專業分析人才陸續到位、以及持續擴大兩岸市場業務銷售，在半導體相關產業主要客戶檢測需求高漲，帶動汎銓整體營運規模放大。

汎銓表示，受惠全球半導體產業仍加速推進下世代製程技術節點、新材料應用等步伐，憑藉汎銓於高進入技術門檻的材料分析(MA)業務佔據高市佔利基，領先全球業界的材料分析、故障分析專利技術工法，有效協助主要客戶針對下世代製程研發、導入生產至提升量產良率階段進程。

汎銓近年已陸續延伸建置完整MA+SA+FA+RA分析版圖，並在新竹、竹北、南科與南京等兩岸地區檢測營運據點及上海業務據點，穩步擴張兩岸檢測營運據點檢測分析產能，帶動台灣、大陸地區銷售表現同步穩健成長，今年上半年大陸占整體營收比重已逾10％以上水準。

汎銓進一步表示，受惠半導體產業主要客戶持續加大先進製程研發腳步，對材料分析)業務需求暢旺，第2季旗下材料分析業務營收比重仍保持約85％；汎銓也在第2季加速擴增專業檢測人才，截至今年上半年旗下整體員工人數約400人，並結合自行開發「智慧e系統」之生產管理系統優化檢測分析訂單排程，有助於縮小目前客戶檢測分析需求缺口，不僅業務規模放大，獲利能力也同步提升，2022年上半年稅後純益及每股純益，分別年增達21.8%及17.9％。

展望2022年下半年營運，汎銓仍持續看好全球半導體主要大廠加大投入先進製程研發、以及第三代半導體材料應用等趨勢不變，加上各國政府亦大力扶植當地半導體產業鏈發展，有助於創造旗下整體檢測分析業務中長期良好成長前景。

汎銓強調，目前該公司在材料分析取得領先地位，將持續採取深化檢測分析工法研發與佈建關鍵技術專利，保持市場絕對競爭優勢，深化主要客戶業務黏著度，奠定汎銓高穩定檢測分析業務需求，並積極進行專業人才招募與良好教育培訓，提升兩岸檢測營運據點分析量能等，以期創造未來營運更上層樓。

汎銓已訂本月27日舉行上市業續說明會，向法人說明未來在MA+SA+FA+RA四大領域布局。