富邦特選高股息30等5檔ETF成分股調整 明日生效

臺灣指數公司今（18）日公告富邦特選高股息30等五檔台股ETF追蹤指數成分股調整出爐，一共牽動413.6億元資金部位；個股上，永豐金、台聚、中鋼、中鴻、華新科、萬海、大聯大、致伸、豐興、統一實等十檔個股同步獲二檔指數納入，19日開盤生效。

合計富邦特選高股息30、富邦公司治理、FT臺灣SMART、富邦臺灣中小、中信臺灣智慧50等五檔ETF進行指數成分股調整，其中規模最高、247億元的富邦特選高股息30，是今年第二次經臺灣指數公司調整成分股，本次新增中鋼、萬海、技嘉等27檔，更換檔數比例達到九成。

富邦投信表示，此次調整將在尚未除息的年配息個股，或是上半年雖已除息，但屬於季配息、半年配息的個股中，依股利率篩選納入。

富邦公司治理規模則有135.8億元，本次為年度成分股調整，新增台聚、華新科、豐興等一共30檔，更換檔數比例約三成，新增刪除的主要原因，為最近一年公司治理評鑑結果未符合前20%或未通過財務指標。

FT臺灣SMART進行今年第三次成分股定期審核，本次新增創意、中砂、統一實等一共39檔，更換檔數比例約三成，調整為增持金融類股，降低原物料及工業類股。

富邦臺灣中小本次納入定審期間報酬表現較佳的個股，如寶齡富錦、裕隆、致伸等一共41檔，其許可獲得較高的超額報酬，更換檔數比例超過八成。

中信台灣智慧50調整最少，本次新增永豐金、上海商銀、元太一共三檔。

以個股來看，一共有永豐金、台聚、中鋼、中鴻、華新科、萬海、大聯大、致伸、豐興、統一實等十檔個股，在本次均獲得兩個指數新增納入；有六檔個股緯穎、宏泰、漢唐、凌通、臻鼎-KY、和碩，則同步遭到兩檔指數剔除，以上個股投資人均須留意。