大陸市場疲軟 永豐餘除息首日盤中貼息走、跌逾2%

永豐餘（1907）今（15）日進行除息交易，每股配息1.5元，除息參考價22.7元，受到市場預期紙業下半年需求不明朗，且利差收斂，永豐餘除息首日盤中呈現貼息走勢，股價一度來到21.85元，創下30個月以來新低位置。法人表示，短線來看中國大陸市場下游需求仍疲弱，大陸工紙市場7、8月仍面臨下行壓力。

永豐餘第2季營收200.66億元，年減11%，主要反應大陸封城影響需求，使產能降載，即便上海6月解封，不過永豐餘6月營收表現與5月相當，顯示短期需求仍未回籠。展望下半年，法人認為，歐美零售庫存墊高，加上通膨升溫與升息趨勢皆將影響消費需求，進而影響紙箱與包材。永豐餘上半年營收398.81億元，年減9.08%。

法人表示，大陸紙業龍頭玖龍、山鷹等7月以來瓦楞紙、箱板紙紙價呈現一跌再跌的下滑局面，廢紙市場亦呈現跌勢，主要是下游需求沒有改善跡象，在供過於求以及庫存水位高的情況下，紙廠只能降價舒解壓力。大陸國廢從6月下旬以來已經持續下跌了近一個月，瓦楞紙7月以來價格走跌，已跌破上半年低點。

不過，市場普遍預期，大陸工紙市場雖在7、8月仍面臨下降壓力，但隨著旺季到來，將築底回升，9月到年底價格看漲，主要是雙11將至，各廠商將提前備戰，且年底消費旺季來臨，也有助紙箱、包材需求。

此外，永豐餘已轉型投控，跨足不同產業上市公司，即便傳統紙業今年營業利益遭受擠壓，但轉投資的電子紙元太（8069）表現亮眼，第2季營收表現優於市場預期，上半年營收134.1億元，年增58.06%。市場看好，元太具有電子紙材料獨家專利及壟斷地位，ESL（電子貨架標籤）趨勢尚未見頂，下半年尚有新產能開出，今年營運表現可期。