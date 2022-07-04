國旅補助銀彈上膛！暑假概念股喊衝 飯店、旅行社雙漲

疫情趨緩出遊意願漸增，買盤鎖定政府國旅補助商機，根據觀光局公布的補助方案，旅行團最高可獲補助3萬元，自由行旅客週日至週四住宿，每房每晚最高可折抵1,300元，政策利多帶動觀光類股今（4）日盤中表現，飯店股華園（2702）、遠雄來（2712）、晶華（2707）盤中漲幅逾4%，旅行社股，鳳凰（5706）、易飛網（2734）盤中漲幅也逾4%。法人表示，時序進入暑假，加上全台確診數下樓梯，有住飯店業、旅行社第3季營運築底回升。

在飯店股、旅行社股的轉強帶動下，上市觀光類股指數盤中勁揚，一度來到98.05點，漲幅2.5%，有意向上挑戰收復百點大關。

雄獅（2731）發言人賴一青表示，國旅目前已回到六成以上，暑假這一波飯店訂房因為政府補助已率先回溫，另外離島金門、馬祖、澎湖、蘭嶼暑假住房一房難求，而花蓮、小琉球則是另一大熱點。值得留意的是，企業旅遊下半年訂單出現爆發性成長，比去年同期還要旺，部分是因上半年需求遞延，另外則是經過本土疫情洗禮，消費者面對疫情的態度已明顯不同，已能接受與病毒共存的常態。

在飯店方面，國旅補助7月15日開跑，但各大飯店集團已等不及推出五花八門住房專案，以搶攻暑假商機。飯店業者表示，看好疫情趨緩、暑假到來，加上各種旅遊補助上路，不少人都開始計畫出門旅遊，由於海外旅遊目前仍有諸多限制，看好今夏國旅市場的熱度竄升。較特別的是，今年暑假各飯店集團不少皆加碼祭出12歲以下孩童入住的各項優惠或專案，顯示親子旅遊仍是這波國旅復甦的一大熱點。

像是六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園搶攻國旅補助商機，平日入住飯店官網住房專案皆適用補助外，關西六福莊再加碼入住指定「Cool瘋樂園 暑假住房專案」，只要出示兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，額外贈送至多兩位兒童免費入住。另外，雲朗觀光旗下飯店翰品（新莊、高雄、花蓮）、兆品嘉義針對親子客群推出「Family Fun」專案，每房每晚招待一位12歲以下小朋友免費入住。

晶華則是搶在政府補助起跑之前，透過提前加碼優惠讓消費者超前部「暑」，推出「晶華超前補住」住房優惠專案，針對想要使用國旅補助方案、又不想等到7月中旬才出遊的客人而特別規劃的，以「買一晚送一晚」或是「買一晚送兩餐」兩項超值優惠來補足無法即早使用國旅補助者的荷包。