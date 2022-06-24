百和召開股東常會宣布加大印尼、台灣投資力度

台灣百和(9938)去年每股稅後純益6.91元，股東常會通過，每股配發3.5元現金股利，股息配發率50.6%。董事長鄭森煤宣布，全球製鞋業景氣持穩回升，整體展望樂觀，百和將配合客戶腳步，加大印尼及台灣投資力度。

目前已知，百和去年印尼廠第三期完工投產，帶動印尼去年營收年增45%，今年第四期二座新廠第2季動工，預計2023年下半年投產，主要生產織帶、粘扣帶及鬆緊帶等產品，新廠可再增加約五成產值。

另外，越南百宏新廠也將擴大建廠規模，投資金額由原訂0.46億美元拉升至1.18億美元，主要生產經編緹花網布等產品；台灣二廠新增染整廠已於日前動工，預計2023年底完工。上述新廠陸續投產，可望為百和2024年帶來新一波營運高峰期。

展望今年，鄭森煤指出，目前百和本業接單出貨暢旺，隨著品牌客戶對今年營運展望樂觀，加上製鞋大廠業績也都穩健成長，尤其世界盃足球賽又將於年底登場，均有助於帶動下半年業績持續增溫。

法人表示，百和今年房地產入帳金額雖然減少，但本業業績持穩增加，加上新產能開出，又有運動賽事加持，下半年旺季暢旺，預估全年營收看增8%至10%，向上挑戰200億大關，續創歷史新高，每股純益則在6至6.5元間。

由於手中接單暢旺，加上看好織帶等產品今年以後有爆發性成長空間，百和持續加大海內外投資力度。

另一方面，近年來，大陸品牌逐年興盛，包括安踏、李寧、特步、361、匹克及鴻星爾克度等，在中國運動用品市占不斷提高。對此，百和也將持續加強中國區域的服務銷售，並強化與各大品牌的互惠夥伴關係。