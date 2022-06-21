虹堡今年需求續強、訂單沒變化 股價攻上漲停板

虹堡（5258）今（21）日舉行股東會，儘管今年全球總體經濟先後面臨全球通膨、俄烏戰爭及中國大陸華東封控衝擊，已讓不少廠商下修財測與展望，惟虹堡董事長辛華熙強調，虹堡今年營運仍穩定，沒看到手上訂單有特別變化，公司目前重點仍是大陸跟台灣增加產能，去化在手訂單量。

虹堡受惠新冠疫情後去現金化，及無接觸支付等需求增溫，今年來自歐美的客戶需求持續熱絡，帶動今年4月淨利衝上0.4億元、年增900%，單月每股純益（EPS）為0.46元，激勵股價自5月25日開始上揚，波段漲幅逾五成，今日股價穩步上揚，盤中一度攻上漲停板、65.7元。

虹堡今日股東會後，辛華熙會後接受媒體提問。針對通膨造成歐美部分廠商下修財測，是否會影響智慧零售市場，辛華熙回應，虹堡鎖定的是線下實體市場，不清楚這些下修財測影響，但支付需求是一定會存在的，當然通膨是會有影響，目前從虹堡來看，今年營運仍是穩定，沒有看到手上訂單有變化。

辛華熙指出，虹堡手上訂單一直都有，公司要想辦法在長短料及產能不足情況下，怎樣增加產能把料件處理好，這是公司目前最重要的任務，因此，今年大陸跟台灣皆要增加產能，去化在手訂單量。

針對長短料狀況，辛華熙表示，現在狀況稍微好一點，比較好的是我們RD團隊可以更改設計去應對長短料。

虹堡第2季受大陸封控影響，導致4月營收下滑，隨著華東封控逐步解除，虹堡5月營收反彈來到4.71億元，月增11.7%、年增61.6%；累計虹堡今年前五個月營收為22.99億元，年增67.8%，為歷史新高。

辛華熙表示，目前大陸產能慢慢恢復中，但尚未達100%，預計7月產能狀況會較好。此外，由於台灣疫情關係，虹堡先前台灣產能也受影響，但也在恢復當中。