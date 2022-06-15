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大陸A股走自己的路 法人：下半年行情不看淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國A股及大中華基金5月淨申購表現
中國A股及大中華基金5月淨申購表現

6月以來，歐美股市遭「鷹」爪抓傷陷入熊市陰霾，反觀中國大陸A股走勢自成一格，上證、滬深300等主要指數震盪走高。復華投信表示，隨監管政策鬆綁，以及眾多具體刺激經濟政策出台，代表最差的時間已過，預期下半年經濟、企業獲利出現實質改善，A股將有很大的回升機會。

相較美股近期再度破底，彭博資訊數據顯示，A股主要指數如上證、滬深300指數自4月底點反彈逾1成，目前持穩在月(20日)、季線(60日)之上，月、季線呈現黃金交叉，且滬、深兩市近期成交量放量突破兆元大關。也因為行情翻多，據統計，境內大中華及中國A股基金5月多轉為淨申購且規模同步成長，績效近一個月多翻紅，表現相對強勢。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，根據wind統計，目前A股評價便宜，處於歷史相對低檔區，並且進入修復期，接下來觀察重點為利多政策效力能否傳導至實體經濟與企業獲利，只要不再大規模封城，便不至於對經濟造成太大傷害，意味A股最壞的時期可能已過。

徐百毅進一步分析，2022年A股獲利增⾧預期放緩至6%，受疫情影響，預估第2季獲利年衰退2%，為全年獲利增⾧低點，不過隨上海復工復產，加以穩增長等利多政策刺激，將增添下半年基本面動能。

高盛近期出具報告認為，預期在政策支持下，企業獲利將在第3季觸底，維持加碼觀點並認為MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間。大陸券商法人近期發布的報告顯示，在資金面、基本面雙重驅動下，A股走出獨立行情，預期在企業生產經營逐步回歸正常情況下，下半年A股有望持續跑贏歐美市場。

A股

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