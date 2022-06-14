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統振股東會 通過配發每股1.6元現金股利

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

統振（6170） 今（12）日舉辦股東會，由董事長陳敦仁主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項，並承認通過2021年盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣1.6元，現金配發率達86.02％。

該公司子公司台灣數位電通代理德國彩妝進入第五年，這兩年雖受到疫情影響銷售皆下滑表現，但統振也調整市場推廣的策略，並憑藉健全的財務體質，與強大的銷售網路、拓展與經營市場的經驗與實績等高度競爭力，不斷成為國外知名品牌廠商推進台灣的信賴合作對象，有助流通事業產品線版圖放大。

今年統振除了電池系列新增金頂外，新取得代理權的德國德之寶(Doppel herz)保健食品已於今年初在各大電商平台與實體通路上架銷售，其在德國、歐洲已是家喻戶曉的知名品牌，統振已引進德之寶(Doppel herz)2個系列共17個SKU。另近期於4月國內疫情延燒期間，統振迅速掌握防疫產品需求，積極搶進快篩試劑市場通路佈局，帶動流通事業的業績大幅成長。

德國 疫情 股東會

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