東森股東會通過現金減資案 三大事業體今年皆成長

東森（2614）今（13）日召開股東會，由董事長廖尚文主持，會中決議通過現金減資案，預計減資10%，每股退還股東1元，並通過去年財報。廖尚文表示，今年以來旗下倉儲、媒體及貿易等三大事業體的業績表現均較去年同期顯著成長；在倉儲事業部方面，穀倉營運與去年同期比較相對穩定；另媒體事業部及貿易事業部亦成長，主要動能來自媒體事業部持續擴展數位及家外廣告業務，以及寵物事業持續透過展店、併購及發展自營品等策略帶動規模化經營，經營效益提升所致。

東森股東會通過減資案，減資金額計5.29億元，主要是為了達到調整資本結構、提升未來每股盈餘及股東權益報酬率，減資後股本為47.61億元，將向主管機關申報生效後，由董事會另訂減資基準日。另股東會同時通過去年度營業報告書及財務報表，2021年合併營收55.12億元，稅後淨利7.45億元，每股純益1.37元，年增46%。

廖尚文表示，東森新媒體未來將整合網紅經濟及大數據服務，提供廣告主更精準的行銷服務，打造成全台最大的一站式精準廣告服務平台。另，貿易事業部下的東森寵物雲目前實體門市店家數已達120家，看好OMO發展，拓展線上業務及線下的通路，未來寵物雲實體門市數將達400家以上，門市的店型將突破傳統寵物店形式，開放異業合作，邁向新型態複合店經營，今年將與國內超商業者合作，開設寵物大型複合店，成為全台第一家寵物實體店與超商複合式經營的新型商店，也將加速寵物自營商品開發。

在轉投資事業方面，東森得易購因國內疫情爆發帶動民眾居家生鮮食品與快篩試劑需求增加，刺激旗下的熊媽媽及草莓網業績大幅成長。東森得易購除原有「東森嚴選」各大產品線外，今年將㩦手東森寵物雲、各大產學單位，開發出更多寵物美容及保健相關產品，並結合轉投資的香港草莓網公司，引進國際知名美妝保健品，全力擴展新零售事業新藍海。

另，東森自然美近二年營運雖受疫情影響，惟營運模式已逐漸轉型為美妝生產及品牌商，透過創新增加營運模式，去年全年度仍維持獲利成長狀態，查核後合併營收及稅後純益分別為4.88億港幣及3,526萬港幣，年成長分別為19%及355%。展望未來，東森自然美除將從SPA美容業朝向大美業（結合美髮、美甲、美睫等）複合經營的方向發展，另亦將拓增產品線，開發「BIO UP」等平價年輕自有品牌，以迎合年輕世代的美妝市場需求。自然美直營與加盟全球據點持續展店中，中國大陸已突破千店，合計台灣及馬來西亞，共1,385間。