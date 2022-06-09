寶齡富錦5月營收3.88億創新高 月增逾1倍、年增五成

寶齡富錦（1760）今（9）日公告5月合併營收3.88億元、月增111.52%、年增52.79%，創下歷史新高；累計今年前五月合併營收10.27億元，年增41.1%。寶齡富錦5月營收達到歷史新高原因，主要來自腎臟新藥拿百磷美國首季銷售業績約4,300萬美元貢獻的權利金，再加上新冠肺炎抗原快篩試劑，及相關防疫產品出貨量大增所致。

寶齡富錦表示，因應台灣Omicron疫情尚未緩解，飛確新冠肺炎抗原快篩試劑出貨量也持續維持高檔，同時其他相關防疫產品，如酒精乾洗手及保健食品，也成功延續去年的高成長動能。

在新冠肺炎抗原快篩試劑方面，公司除產銷量能維持在滿載狀態之外，在配合主管機關政策下，相關銷售通路專注於專業公衛單位包括衛福部、醫療院所、縣市政府及企業團體；客戶結構與去年相仿，因此在出貨單價未受到太大影響。

展望未來，寶齡富錦表示，公司在拿百磷全球佈局已日趨完整，除美、日保持穩定成長之外，亞太地區以台灣作為生產基地之出口模式亦逐步實現，除近日韓國新藥進口核准之外，這項品健保藥價也正在核定申請中。

至於拿百磷在中國的三期臨床已成功解盲，即將進行之上市許可申請，促使腎臟新藥拿百磷在權利金分潤獲利以外的營收模式更加穩定與增長。綜觀公司超前佈署及風險分攤策略於此已漸漸顯示成果，各部門研發新品陸續上市，未來可望為公司營收帶來加乘效果。