台股盤中黑翻紅 觀光股強勢上攻、法人推短線操作

台股今（6）日開高之後震盪走低，不過美國那斯達克期貨指數盤中漲幅擴大，日、港股率先由黑翻紅，激勵台股同步翻揚回到平盤之上，今日預估成交量超過2,500億元。盤面上觀光概念股仍然強勢領漲，ABF載板三雄也表現不錯，而航運族群則由強轉弱。

觀察盤中資金比重，電子族群比重占五成，其次為運輸指占比16.4%。權值股則看到台積電（2330）盤中持續在平盤附近震盪，鴻海（2317）持續在114～115.5元區間震盪，而聯發科（2454）盤中由黑翻紅，盤中再次站回900元大關。

觀光族群受各國陸續解封消息激勵，盤中有新天地，五福（2745）等股強攻漲停，六福（2705），山富（2743）則一度碰到漲停價，後續拉回，漲幅維持在8.5%、5.7%。雲品（2748），老爺知（5704）等股緊追在後，盤中漲幅在7.2%、8.2%，而鳳凰（5706），雄獅（2731）盤中漲幅也分別有2.2%、1.9%。法人表示，在台灣真正解封、開放之前，觀光類股都可以短線操作，開放之後就要開始留意利多出盡。

航運族群今日表現疲弱，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）今日開高走低，盤中漲幅縮小，漲幅維持在0.7～1.2%。航空雙雄則走勢疲弱，長榮航（2618），華航（2610）盤中跌幅維持在1.2%。法人表示，貨櫃三雄由於沒有新的消息面刺激，股價可能虎頭蛇尾，長期而言基本面仍佳，但短線恐怕仍需整理一段時間。

此外，ABF載板三雄盤中同漲，欣興（3037）漲幅擴大達1.4%，南電（8046），景碩（3189）漲幅則分別在0.6%、0.9%。聯電（2303）也出現買單敲進，盤中漲幅1.7%。新光金（2888）則受惠雙金合併消息，盤中成交量達18.8萬張居冠，漲幅達6.1%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰預期，台股短時間內仍將呈現震盪整理，不過短線股價跌深、業績面表現佳的族群仍有反彈機會；觀光概念股則需留意到股價反應未來趨勢，建議投資人在營收公布、震盪拉回時再加以布局。