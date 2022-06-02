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南僑股東會 通過配發2.2元現金股利

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南僑舉行股東會，通過每股配發2.2元現金股利。南僑提供
南僑舉行股東會，通過每股配發2.2元現金股利。南僑提供

南僑舉行股東會，通過每股配發2.2元現金股利。南僑會長陳飛龍表示，今年將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，謀求與各種不同業態的企業合作，共創商機，擴張生意機會，並讓消費者獲得最大的受惠，進而帶動產業的進步。

南僑去年營收198.61億元，年增12.71%，也創歷史新高，獲利10.71億元，年增12.67%，每股盈餘4.32元，獲利也是近5年新高。陳飛龍表示，儘管去年面臨新冠肺炎疫情及通貨膨脹的衝擊，但都能掌握業務契機，多個事業單位營收持續成長，其中又以烘焙油脂事業及冷凍麵糰事業成長幅度較高。

南僑去年持續投資研發新產品，如水晶肥皂與益生菌的結合於研發生物分解度高、多功能性潔淨衣物的產品；油脂事業推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的NEBOS系列油脂；冰淇淋事業每年推陳出新，並與知名品牌聯名合作，擴張生意模式與機會。常溫米飯及急凍熟麵採用符合健康潮流食材，開發新產品，並且榮獲國內外多項認證。

而南僑大陸油脂事業經營25年，其中南僑食品集團（上海）去年5月在上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，所募資金擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心，深耕南僑在大陸市場的競爭力。

至於泰國方面，看好東南亞及歐美市場發展可期，2016年在泰國南僑現有工廠旁，購得2萬坪的土地，2018年10月進行建廠工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建一棟智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已在2020年第二季順利投產；另烘焙麵包零食線預計於2022年下半年投產，預計將挹注營收與獲利。

陳飛龍表示，南僑將聚焦經營全球利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品，是事業部未來的發展目標。

南僑 營收

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