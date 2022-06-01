中國大陸手機景氣有機會轉佳 法人上調全新評等為買進
全新（2455）雖因中國大陸手機景氣欠佳，影響射頻產品線上半年出貨狀況，不過，近期當地防疫管制動作已見鬆綁跡象，且下半年有機會受惠於智慧手機新機效應，旺季效應仍可期下，法人機構將全新的投資建議由中立調整至買進。
分析師表示，全新第1季營收季減4.1%，主要係射頻產品線出貨表現不及上季所致，然受惠於車用LiDAR相關測試單較多，光電產品線營收季增82.8%，營收比重提高至二成，帶動毛利率提高至43.27%，稅後淨利增加至2.17億元，季增13.3%。
4月中國大陸手機出貨1,807萬支，月減15.7%，全新射頻產品線的出貨亦受影響，相關營收為2.1億元，月減3.4%，全新整體4月營收月減10.5%；由於5~6月射頻產品線業績仍受中國大陸手機景氣欠佳影響，預估本季營收8.2億元，季減2.2%，加上第1季認列匯兌利益，業外利益基期較高，因此，預估稅後淨利季減16.9%。
雖然中國大陸手機市場近期需求疲弱，不過，當地防疫管制動作已見鬆綁跡象，預估有助於買氣逐漸回溫，此外，隨著新款智慧手機陸續上市，下半年整體手機產業景氣有機會受惠於新產品效應，尤其，手機品牌廠推出5G中階智慧手機的態度轉為積極，預估5G滲透率將加速提高，由於5G智慧手機平均PA用量較4G智慧手機高出30%，包括全新在內PA供應鏈的受惠程度將高於整體產業平均，全新下半年旺季業績表現仍可期。
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