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南帝：疫情紅利結束 市場回歸正常

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

乳膠大廠南帝（2108）董事長楊東源在今（26）日股東會中表示，因為疫情帶來的商機，去年每股稅後淨利高 14.92元。但如今疫情紅利已經結束，乳膠市場回復到疫情之前的正常狀況，又因兩年期間吸引太多人加入乳膠市場，造成產業競爭更激列，南帝將更積極開發特殊應用以因應多變的競爭環境。

南帝去年受惠於疫情帶動的需求強勁，同時主原料價格尚處於低檔以及上半年需求旺盛，帶動售價提升、毛利增加，去年繳出亮眼成績，全年營收14.27億元，年增43.1%，稅後純益73.46億元，EPS 14.92元。

楊東源強調，過去因疫情帶動，乳膠手套獲利，也吸引大量對手加入，競爭已白熱化，獲利空間已大不如昔。展望今年，會是一個充滿挑戰性的一年，無論是橡膠或乳膠都是如此。再加上全球運輸不順，以及運輸費用大幅提高，造成成本壓力增加，進而導致通貨膨脹帶來的衝擊，將是今年主要面對的日常。

而且如今全球進入後疫情時代，各國財政政策逐步退場，經濟活動將可預期緩上復甦，但也宣示疫情紅利至此已經結束。又在俄烏戰爭與運價問題相關因素影響下，今年的整體環境恐怕還比去年嚴峻。

因應市場與環境的不利因素，南帝將在NBR領域深耕希望能找出乳膠和耐油膠技術上更多互動，創造高附加價值產品。

南帝股東會並攻選董事20席，分別為楊東源，臺南紡織代表人侯博明、吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯，鄭麗玲、新和興代表吳慶豐、大成工程代表謝明汎、瑞興國際代表莊英志、永原投資代表人吳中和，鄭碧英、九福投資代表人杜柏蒼、鴻漢企業代表人廖孟省，侯文騰、周德光、黃永慈、賴明材、施武榮等，楊東源並連任董事長。

疫情 股東會

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