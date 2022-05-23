貨櫃三雄發威 萬海攻漲停 長榮、陽明一度漲幅達9%

全球最關心的美西碼頭工人談判陷入僵局，工人喊出暫停談判，旺季塞港夢靨再起，市場推估協商無進展，碼頭作業恐趨惡化，影響有效運力供應，進一步支撐運價維持高檔，今天萬海（2615）攻上睽違已久的漲停板，長榮（2603）、陽明（2609）一度漲幅達9%，推升航運類股指數漲幅達6%。

法人分析，目前洛杉磯海外的船舶等待數32艘持續下滑，惟等待天數略為上升至4天，鐵路等待時間上升至6.2天，市場都在等待中國大陸6月的延遲出貨潮與美西碼頭工人合約協商的進度，近期大陸的貨量才剛開始增加，又傳出碼頭工人談判不順，市場擔心缺櫃、缺船及塞港的事件重演，資金搶當航海王。

萬海今天股價攻上漲停，來到163.5元，上漲14.5元，長榮海運盤中一度來到147元，接近漲停148.5元，另外，陽明盤中也來到128元，漲幅達9%。國內法人今天一早的評估報告也都看好海運股的表現，保守的法人普遍維持買進長榮目標價180元、陽明目標價155元和萬海目標進230元。

展望第二季營運，航運業者分析，全球海運市場總體呈向好的趨勢，但國際運力依然相對緊缺，運價整體預計將維持高位，美國線長約新合約價已於5月1日生效，新合約價都較去年倍增，將顯現在業者的營收、獲利上；預期2022年在美西碼頭工人談判陰霾籠罩下，市場將以高價位震盪為主。

長榮海運第1季獲利突破1千億元，稅後純益來到1013.59億元，年增率達180.9%，每股稅後純益達19.16元，每天獲利11億元，再度刷新歷史記錄；在基本面的部分，長榮海運營運布局也很利害，全球貨櫃輪市場排名再衝高，獲利也跟著急速攀升，根據Alphaliner最新統計資料，長榮海運現有運力TEU (20呎櫃)總數字已贏過日本三大船公司合組的ONE （海洋網聯船務)，全球排名擠進第六名。

陽明第1季營收、獲利同創新高，營收為1067.04億元，營業毛利753.15億元，營業利益723.05億元，稅後純益為605.77億元，每股盈餘17.35元。不只是第1季獲利表現出色，大陸4月封城出貨量雖然減少，陽明4月營收再寫史上次高記錄，營收達368.64億元，年增率69.9%，僅次於3月的378.62億元，顯示市場需求還很強勁。

萬海第1季獲利再度創下歷史新高，每股稅後純益來到16.64元。萬海近兩年來大造船，對於亞洲區間航線及北美線的布局概況；另外，萬海今年還有十艘新船即將加入，對於萬海的營運挹注也是投資人關心焦點。