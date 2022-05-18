停滯性通膨升溫 富達：審慎分散及控管下行風險

美國聯準會（Fed）升息幅度較市場預期為低，使投資人緊張情緒稍微放鬆，但對於停滯性通膨（stagflation）和經濟衰退的疑慮卻未緩解，導致近期全球股債市場持續震盪，此時投資人更應步步為營，做好長期應對的準備。

富達國際亞洲多重資產投資管理主管Matthew Quaife表示，英美通膨率皆已處於數十年來的高點，歐洲通膨更創歷史新高。加上俄烏戰事推升石油、天然氣、小麥及其他大宗商品價格，其他消費支出亦連帶受到影響，預計消費物價將進一步上升。

富達國際2022年分析師調查發現，逾三分之二分析師預期今年的通膨率將較去年高，物價升幅主要由短期因素及全球經濟長期結構變化共同推動。其中，84%受訪的歐洲分析師預期，今年歐洲物價將冠居全球；76%受訪分析師則預期今年美國的物價也將上升至更高水準。

相較之下，分析師對中國大陸的通膨預期最低，不到40%受訪分析師認為中國大陸物價將上升；分析師對亞太地區（大陸與日本除外）的通膨預期亦偏低。

儘管大陸南方的製造業及科技中心深圳已解除防疫限制，但身為大陸製造業及金融中心的上海仍處封城狀態，再度喚醒投資人的風險意識，因為封城將加劇供應鏈問題，從而增加物價漲升壓力，助長停滯性通膨。

Matthew Quaife表示，儘管市場前景看似不太樂觀，但富達相信投資人仍有機會分散及管控今年將面臨的下行風險，建議投資人尋求受停滯性通膨趨勢影響較小的投資領域。至於富達的投資策略，短期內對股票及債券等風險資產保持審慎看法，對債券採取防守性投資策略，相對看好投資級別債券，且基於預期大陸將推出更多寬鬆政策，因此偏好中國政府債。

至於其他新興市場，東協地區和印度市場可能具較高韌性。從趨勢主題投資的角度，投資人可留意歐盟進一步推動可再生能源的發展，以及促進網絡安全需求增加所衍生的潛在契機。外匯市場方面，基於市場對於升息的預期，我們較看好美元，而基於全球能源貿易中斷所帶來的下行風險，故看淡歐元。

長線而言，預期西方通膨將逐步見頂，使各地央行收緊貨幣政策的壓力可望獲得緩解。大陸前景雖為投資市場帶來樂觀的理由，但仍存潛在尾端風險（Tail Risks），因此富達依然抱持謹慎的投資態度，並傾向在短期內減持投資風險偏高的資產。