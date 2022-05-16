快訊

醫推化痰藥「可降4成死亡率」陳時中說還要討論！藥局搶到缺貨

美國南加州教堂槍擊案1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

東陽4月自結合併稅前淨利2.05億元成長466%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

受惠貨櫃出貨量速度加快，AM (售後維修市場)出貨量增溫，東陽(1319) 2022年4月自結合併稅前淨利2.05億元，較去年同期成長466%，創2020年疫情以來同期單月新高。

法人分析，雖然大陸多地實施封控管制，OEM出貨受到影響，但船運問題緩解，AM出貨回溫，AM營收年增32%；再加上台幣兌美元匯率向30元靠近，帶動匯兌收益增加，台幣走勢有利於獲利提升。

東陽自前4月自結累計合併稅前淨利為5.92億元，較去年同期累計成長72%，稅前EPS 0.98 元。4月及累計前四個月都雙雙創下2020年新冠疫情爆發以來的同期單月及累計新高。

AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加快生產與物流排程，滿足交貨需求。同步加快輕量化產品的開發進度，掌握新能源車市場利基。

東陽 疫情

延伸閱讀

石家莊區港聯動 中歐班列發車

汽車售後維修業 營運逆勢揚

匯鑽科Q1EPS 0.23元 重返成長

見物流配送員下車 路人順手牽羊全被拍下

相關新聞

汽車售後維修業 營運逆勢揚

汽車零組件AM（售後維修）業者近期業績逆勢成長，在新車嚴重短缺下，OEM苦哈哈，但AM業者卻因市場需求強勁，近期業績反而...

東陽4月自結合併稅前淨利2.05億元成長466%

受惠貨櫃出貨量速度加快，AM (售後維修市場)出貨量增溫，東陽(1319) 2022年4月自結合併稅前淨利2.05億元，...

金控股回檔 現金殖利率搶眼

台股近期劇烈震盪，跌破萬六大關，金融股成重災區，近來遭外資提款，股價跌跌不休，而股價回檔拉高現金殖利率，加上除權息旺季即...

法人：金融股關注二個指標

受美股影響、台股湧現賣壓，金融股遭外資提款，法人認為，金融股從兩指標觀察，第一個是股價淨值比（P／B），第二則是觀察現金...

統一旗下 台灣星巴克獲利旺

統一（1216）持股40%的台灣星巴克，今年第1季獲利為2.2億元，年增42%，其中，周邊商品在疫情下營收持續成長，星巴...

糧價揚 化肥概念股吃香

印度禁運小麥出口，引發國際糧食危機，糧價再度走高，大幅提升農民耕作意願，國際化肥供應鏈失衡狀態加劇，東鹼（1708）、興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。