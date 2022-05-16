東陽4月自結合併稅前淨利2.05億元成長466%

受惠貨櫃出貨量速度加快，AM (售後維修市場)出貨量增溫，東陽(1319) 2022年4月自結合併稅前淨利2.05億元，較去年同期成長466%，創2020年疫情以來同期單月新高。

法人分析，雖然大陸多地實施封控管制，OEM出貨受到影響，但船運問題緩解，AM出貨回溫，AM營收年增32%；再加上台幣兌美元匯率向30元靠近，帶動匯兌收益增加，台幣走勢有利於獲利提升。

東陽自前4月自結累計合併稅前淨利為5.92億元，較去年同期累計成長72%，稅前EPS 0.98 元。4月及累計前四個月都雙雙創下2020年新冠疫情爆發以來的同期單月及累計新高。

AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加快生產與物流排程，滿足交貨需求。同步加快輕量化產品的開發進度，掌握新能源車市場利基。