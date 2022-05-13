大學光首季EPS 2.8元創歷史新高 股價強勁反彈

大學光（3218）公告首季季報，單季營收8.36億元，年增37%，稅後純益2.13億元，成長42%，每股稅後純益2.8元，創下單季歷史新高。美系外資給予「優於大盤」評等，惟目標價由340元降至325元。

大學光首季季報表現亮眼，主要受惠於屈光雷射手術的旺季效應，推升台灣、大陸營收皆創高，加上費用控管得宜，營業利益率32.9%創新高且優於預期。法人表示，大學光近期受到公司新店面陸續開出及新設備購入的影響，規模經濟效應持續擴大，中長期來看，眼科治療市場仍未飽和，大學光在兩岸市場持續擴張計畫將是推升營運重要引擎。

大學光大陸子公司配合當地政府防疫作業，上海、蘇州總共三家眼科診所在4月中旬暫停營運，不過，公司4月營收仍逆勢成長，受惠台灣雷射手術需求強勁，4月合併營收2.85億元，年增24%，創下單月歷史次高表現，僅次於今年1月高峰。法人認為，疫情短線雖恐讓眼科預約諮詢率、術前檢查頻率降低，但對既定手術影響小，且根據去年經驗，眼科需求僅是遞延並不會消失，因此，疫情趨緩後需求即可望重新回籠。

美系外資認為，兩岸疫情對大學光的影響將會持續，部分手術將因此推遲，對營收的影響主要將在5月出現，不過，以大學光在台灣的規模優勢和持續成長的市場份額，將有助於其在兩岸疫情穩定後，提振業績表現。預估大學光今年營收將成長29%、獲利將有38%的成長。

大學光目前在台診所數達26家，未來著重於以特許加盟的方式拓展中南部眼科診所市場，今年公司將針對台灣既有店之中的一至二家店面進行翻新以擴大營業規模，並在中南部尋找合適店面，新增三至四家診所。在中國大陸方面，大學光專注於經營華東地區市場，目前經營11家診所，其中四家為獨自經營，七家與醫院合作，規劃在今年將再增加一至三個據點，主要模式為醫院合作、診所併購。

大學光本月中旬預計開幕的新嘉義垂楊大學眼科中心，位於主要百貨商圈人潮密集，坪數達240坪、二層樓，計有三間手術室，並引進SMILE手術設備進駐。另，台南尚儒大學眼科中心已在4月開始試營運，該據點位於台南市東區，原為當地知名眼科醫師及長青診所，規模達65坪，設有一間手術室。