造紙股首季財報縮水 類股指數寫14個月來新低

造紙股陸續公告首季財報，其中，正隆（1904）第1季營收營收112.8億元，年增9.5%，稅後淨利7.42億元，年減四成，單季每股純益0.67元，創近兩年半來新低。主要是原料與燃料成本高漲，壓縮獲利表現。另，榮成（1909）公告第1季財報，首季營收135.65億元，年增21%，稅後純益1,167萬元，較去年同期大幅減少97.8％，每股稅後純益0.01元，亦創下近七季來新低表現，主要反映歲修以及市場需求放緩。

受到首季獲利縮水影響，造紙股今日賣壓湧現，榮成盤中股價來到17.9元，跌幅逾4%，股價創一年半來新低，正隆盤中來到30.75元，跌幅逾3%，同樣創一年多來新低價。永豐餘（1907）與華紙（1905）同樣遭賣壓席捲，上市造紙類股紙數盤中來到337.47點，跌幅2.6%，創14個月以來新低位置。

正隆表示，由於美國進口廢紙等原料價格居高不下，加上煤炭燃料價格飆高，壓縮首季獲利表現。第1季毛利率20%，較去年同期下滑8個百分點，不過，由於去年底有再度調高產品價格，效益在第1季顯現，加上首季產能利用率優於去年下半年，使得第1季毛利率由於去年第3季的19%、第4季的18%，重新站回20%。

即便正隆首季毛利率較去年下半年回升，但公司坦言，產品漲價的速度仍落後原料成本漲幅，將持續和客戶溝通，期能充分反映成本漲幅。

展望第2季，正隆表示，夏季飲料、礦泉水需求增加，另外，農產品也將進入旺季，看好工紙、紙箱需求攀升，不過，兩岸疫情升溫，影響電子業供應鏈等需求，是第2季較不利的因素。

榮成今年首季受中國大陸疫情升溫影響，需求放緩，加上部分紙機歲修，影響出貨表現，在工紙價格方面，農曆年後價格即呈現下行趨勢，使利差無法放大，獲利動能備受壓抑。展望第2季，紙廠即將進入旺季，不過大陸疫情延燒，不少城市封城影響供應鏈，不利整體工業用紙需求，榮成子公司江蘇榮成環科（昆山廠）4月亦配合當地政府防疫政策停工，不過4月底已接獲當地政府通知符合復工復產要求，同意於4月30日起復工。

即便兩岸疫情增添今年營運變數，但榮成今年擴產計畫不變，包括南崁及神岡兩廠的生產線進行自動化及智慧化升級改造，預計於今年第3季及明年第1季分階段投產，主要滿足國內產品包裝的新增需求。