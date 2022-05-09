愛山林4月營收4.78億元 年增11.5％

愛山林（2540）今（9）日公告4月營收為4.78億元，年增11.55％，累計前四月營收15.97億元，年減2.19％，愛山林建設總經理張境在表示，今年上半年主要營收貢獻來自全台代銷接案，尤其以低總價的小宅反應熱絡，惟疫情嚴峻，4月來客數減少1-2成。

今年上半年，受惠通膨、剛性需求兩大助攻，愛山林在雙北、基隆方面，來客數較南部多一些，其三大低總價案子，總銷皆達百億元，包括竹圍「森原樹」、汐止「星野之森」、基隆「新橫濱」，因基隆捷運拍板定案，加上房價幾乎只要台北市的一半，甚至是三分之一，因此陸續吸引不少人前來看屋，銷售相當不錯。

此外，疫情升溫也讓民眾更重視居家生活環境、品質，因此景觀宅備受青睞，包括位在汐止山區的「美麗山林」、「天墅」已經接近完銷，目前小坪數幾乎已售罄，大坪數物件較多。

愛山林自建案部分，總銷300億元「新竹帝寶」為今年一大主力，基地面積達18萬坪，預計今年動工興建，目前第一期已經拿到建照，準備要公開銷售，已有不少人致電詢問，待第一期銷售狀況差不多後，預計第3、4季續推第二期，另，自建案屏東「甲山林花園帝寶」，為5層樓大型社區自建案，也廣受好評，據實價登錄，目前已售4-5成。

至於下半年房市，張境在指出，國內疫情嚴峻、國際俄烏戰爭、升息、打炒房、新台幣貶值造成輸入性通膨等，都將是房市的挑戰，不過剛性需求的購屋族仍在，考量到年輕人買房還是要考量買得起的房價、生活交通便利性、大基地社區，會持續以低總價的小宅為銷售策略。

展望今年，張境在表示，目前愛山林手中可續銷代銷建案還有1,066億元，今年預計新增1,134億元新案，總計到今年底公司手中包括自建案部分，可銷售新案達2,200億元，業績動能無虞。