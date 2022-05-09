「昕悅灣」入帳 亞昕4月營收16億、激增14倍

亞昕國際（5213）受惠於旗下「昕悅灣」、「柏克萊公園」等成屋銷售業績貢獻，推升4月營收達16億元，較去年同期大增14倍。累計今年前四月營收達16.8億元、年減27.8%。

亞昕指出，位於新北二重疏洪道右岸、總銷約20億元的「昕悅灣」，全案共129戶已全數完銷。除了「昕悅灣」可陸續隨著交屋認列入帳外，今年度待完工交屋的個案還包括林口「昕聯心」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等新案。

為改善財務結構及擴大營運規模，亞昕預計辦理現增發行新股 4.4 萬張，以暫訂現增每股溢價 23 元計算，初估將自市場募集逾 10 億元資金。

亞昕表示，雖然央行針對投資客祭出四大信用管制規定，不過整體來看，房市目前仍以自住、換屋為主的剛性買盤為主，認為今年房市將是穩健表現。