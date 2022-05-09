萬海第1季獲利創新高 每股稅後純益16.64元

萬海（2615）今 (9) 日公告公布第1季獲利創新高，每股稅後純益來到16.64元。今年新船加入下，還是推升萬海營收、獲利新動能。

萬海第1季營收805.03億元，季增13.95 %，年增108.47 %，稅後純益為406.12億元，季增19.07 %，年增176.42 %，毛利率 64.16 %，每股盈餘達 16.64元，各項數字同創新高。

依照萬海船隊規畫，自2022到2024年新船訂單共有46艘，預計今年將有12艘新船交船，截至目前為止已交2艘，待交10艘;；其餘交船時間為2023年20艘、2024年14艘。

根據Alphaliner最新資料顯示，萬海旗下租及自有合計147艘船，運力約40.9萬TEU，隨著今年新船陸續加入，整體運力可望持續上升。

萬海表示，第1季營收獲利強勁表現，主要受惠於市場運價相較去年同期維持高檔所致。展望未來，五一假期過後，已見大陸出口逐漸回暖，疫情所導致的供應鏈問題仍持續影響產業與碼頭作業，加上美西碼頭工人換約談判與全球通膨對經濟的影響各項議題輪番上陣，航運業市場供、需仍是充滿挑戰。