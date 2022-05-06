第二季景氣變數多 台塑四寶中南亞最保守

受大陸疫情封控、俄烏戰爭、高油價及通膨等因素影響，不僅衝擊台塑（1301）四寶4月營收，也讓四寶對於第二季景氣展望看法不一。其中以台塑最為樂觀，認為第一季營收可較第二季成長，台化（1326）則認為淡季將至，看法相對保守，南亞（1303）則是唯一預估第二季將會較第一季衰退的公司。

關於未來油價走勢，台塑化（6505）副總林克彥指出，4月布蘭特油價由高點回檔修正，隨歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，市場預期5月俄羅斯原油出口每日將減少100萬桶，短期油價可能上漲，但中國封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，都將抑制油價漲幅。

台塑發言人林勝冠表示，第2季各產品平均價格及開工率高於第1季。因為東南亞齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，所以5、6月的開工率均高於4月，加上原料乙、丙烯成本支撐，石化產品平均價格可望高於第1季，預期5月營收會高於4月，6月營收則會再高於5月；第二季營收將呈逐月上升，第二季營業額將比第1季成長。

不過林勝冠強調，全球景氣依然充滿不確定性，須密切關注俄烏戰爭後續發展、美國聯準會升息與縮表及疫情對全球經濟影響，台塑亦將適時調整營運策略。

南亞董事長吳嘉昭表示，5月合併營收雖可較4月成長，但大陸後續疫情管控情況仍不明朗，不確定因素提高，同時伴隨通膨上升，終端消費力道減弱，產品售價轉嫁成本不易，整體營運環境轉趨保守，估第二季營收將較第一季減少。

台化董事長洪福源指出，因疫情及市況變化，預估5月營收會比4月略低，第二季營收仍可維持成長。但考量大陸疫情影響且進入「五窮六絕」傳統淡季，隨大陸新產能陸續投放，為管控成品庫存，將依照市場需求調整塑料產品的開動率，這也是自前年5月以來，台化首次啟動調節庫存。