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宏泰電工擬配現金股利2.8元 殖利率9.5％

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

宏泰電工（1612）今（6）日公布今年第1季財報，營收達16.56億元，年增13.53%，創同期14年新高，稅後純益達1.13億元，年減36.5%，每股稅後純益0.36元，另，董事會決議，擬發放現金股利2.8元，大幅優於去年1.2元，依今日收盤價29.4元計算，現金殖利率達9.5％。

宏泰受惠國際銅價持續上漲及政府推動綠能發電政策，電線電纜及銅箔基板兩大事業均貢獻成長，去年全年營收達63.07億元，年增38.1%，創下歷史新高，加上去年10月處分南崁土地及廠房，業外收入逾24億元，推升第4季獲利增高，帶動全年營收。

宏泰持續深耕離岸風電、太陽能電廠、重大公共工程及及民間科技大廠各項建案，與系統開發商、機電廠商及工程公司策略聯盟，爭取離岸風力發電需用的陸纜商機，同時積極推動新型防鼠蟻雙效電纜、超新型耐熱電纜等，以增進線纜成長力道，另，也拿下台電防鼠蟻33KV電纜20萬米訂單。

銅箔基板方面，正值5G通訊時代，宏泰積極推廣開發成功之HTE-950K / HTE-900G等系列HSD（High Speed Digital），HTE-801HE（Hi Dk系列）Hydrocarbon和PTFE等材料，提升高頻高速基板材料的銷售佔比，並持續研發6G世代高速高頻材料。

展望後市，疫情仍對全球造成一定程度的影響，受惠國際銅價走高，本業電線電纜及銅箔基板，在政策及轉單效應的支持下，有助公司接單及營收、獲利表現，成長動能無虞，未來發展審慎樂觀，惟通膨、缺料問題待後續觀察。

電纜 太陽能電廠 宏泰

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