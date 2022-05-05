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轉虧為盈 王品第一季每股賺1.62元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

王品集團公告第一季財報，受大陸疫情干擾，營收46.8億元，微幅年減0.8%，但仍創歷史次高，稅後淨利1.2億元，年減10.27%，每股純益1.62元，較前三季大幅回穩虧轉盈。

王品表示，台灣事業群第一季營收34.3億元，改寫歷史同期新高，較舊紀錄大增3.2億元，年增10.35%，顯示疫情平穩、消費信心恢復，在春節、情人節、228連假多個節慶檔期帶動下，餐飲需求暢旺，但大陸自3月以來疫情多點爆發，深圳、昆山、北京、鄭州接連啟動封控管制，上海封城也超過一個月，受清零政策衝擊，王品大陸事業群第一季營收12.5億元，年減22.37%。

雖受大陸疫情拖累，王品第一季表現較法人預估更佳，台灣營業淨利較去年同期大增三成，有效降低衝擊。雖然近期台灣疫情升溫，本土確診連續多日新增破萬，但第三劑疫苗施打率逐步攀升，預料疫情可以盡快受到控制，王品集團預估，第二季獲利將受到影響，但屬於短期干擾，台灣事業群會持續擴張市占率，大陸事業群以穩健經營為目標，盼下半年疫情受到控制後加速追趕業績。

王品集團 營收 每股純益

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