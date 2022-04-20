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長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

裕民、新興領軍 散裝船持續走強

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

近期散裝船受惠於原物料供應失調，BDI(波羅的海運價指數)還是下跌，不過也因為俄烏戰爭，讓全球航運市場未來走勢變的更複雜，國內的資金開始布局散裝船，裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）、台航（2617）及四維航（5608）股價都逆勢上漲。

BDI近一周上漲3.93%，不過19日小跌1.03%，指數來到2115點。海岬型的日租金近期為1.12萬美元；巴拿馬極限型的日租金價格為2.77萬美元，輕便型的日租價格相對較好，日租金為2.79萬美元，漲幅為3.8%。

今天散裝船個股當中，以海岬型及油輪議題的個股表現較為強勁，新興漲幅一度攻上漲停，來到30.95元，盤中壓回到漲幅5%。法人分析，航運市場的變動大，油價影響也要注意，油輪已低迷很長一段時間，油輪有可能會自谷底翻揚，VLCC(油輪)有望反彈。

裕民今天也是領頭上漲的指標，盤中一度衝高來到71.2元，盤中賣盤增加漲幅也還有2.5%。法人看好裕民航運在船價相對低檔進場造船，今年還有8艘散裝船要交船，4艘風電工作船加入，今年營運展望看俏。

台航今天盤中走勢相對強勁，一度衝上40元，漲幅達8.5%，盤中漲幅也在3.5%區間。

法人分析，民以食為天，全球不可能不進口糧食，俄烏戰爭確實會影響到原物料的供給，但只會讓糧食的載運路途更遙遠，散裝船市場短期性的回檔，但散裝船市場未來可能會更混亂。

散裝船 裕民 租金

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