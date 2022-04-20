解封題材熱 華航吸引買盤布局

全球許多地區已經開始開放邊境，台灣邊境7月解封有望，衛福部長陳時中日前也表示，只要周邊國家染疫水平一致，可考慮開放邊境，華航（2610）近期也開始吸引外資買盤，19日買進6.4萬張，也同步買超長榮8872張，今天華航、長榮航（2618）成為資金追逐標的。

國內的航空、觀光旅遊業即將盼到疫情解封的旅遊商機。今天一早資金追逐華航、長榮航，華航今天盤中一度衝高到29.85元，漲幅達3.2%；長榮航今天盤中股價來到36.3元，漲幅2.6%，不過，一度賣壓增加跌到平盤下。

對於航空業而言，後疫情時代不管是價格策略、商業模式都會跟著改變，除了華航、長榮航及星宇外，台灣虎航（6757）低成本航空原本策略上非常有彈性，反而在復甦商機中，占到更靈巧的位子，所以能在疫情海嘯衝擊下活下來平價航空，反而成為市場反彈的贏家，今天台灣虎航也一度拉到38.35元，不過盤中也壓到平盤附近盤整。

國內本土確診病例數日都破千，隨著國內疫情升溫，市場也在揣測邊境解封的速度會不會放緩，衛福部長陳時中日前在立院專案報告時鬆口，全球疫情已開始往下降，台灣現在才開始往上升，7月考慮開放疫情水平一致的國家，讓兩邊的民眾自由流通免隔離。

國內的航空業者華航、長榮航、台灣虎航、星宇航空及旅行社業者，7月有望盼到客運復甦的曙光，國內的航空業者目前都悄悄的在強化人力布局，從地勤到空服全部總動員，準備搶攻隨時的復飛商機，因應後疫情時代各種服務內容的改變也預做調整，只要政策一開放，航空公司的班次也會跟著旅客需求陸續增加。

國內的旅行社業者表示，就目前市場情況來看，停擺2年的出國旅遊市場，隨著政策開始陸續放寬邊境的限制，許多一延再延的客製團對下半年出國都有期待，由於開放的國家還沒有出爐，目前還沒有辦法規劃產品，目前探詢顧客的想法，以日本地區開放免隔離消費者最期待。