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股東會紀念品爆抄襲 中鋼：已取得新型專利證書

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中鋼今年的股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。圖／中鋼提供
中鋼今年的股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。圖／中鋼提供

中鋼公司昨天宣布111年股東會紀念品為「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，社群網路有設計品牌貼文指針對某上市上櫃公司的股東禮品，幾乎「整碗端掉」其產品設計、文案、使用方式與體驗。中鋼公司今天回應，在相關產品設計於專利的引用上，經承製廠商鑫科公司提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且這項股東會紀念品已於今年2月取得新型專利證書。

設計品牌「源源鋼藝」在社群發文，去年曾與某上市上櫃公司，討論想與品牌其中一項「口卡餐具」商品合作，也詢問貼牌、聯名合作的可能性，還有專利授權、專利號等等。最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似！並Po上設計產品照片，讓網友評論相似度。

雖然貼文沒有直指中鋼，但網友看到中鋼公布的股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，多認為就是中鋼。

中鋼表示，今年度的股東會紀念品是從去年8月開始進行評估及準備。先前股東會紀念品鈦杯、鈦碗都引起中鋼股民的廣大回響，近兩年因疫情衝擊，中鋼希望能透過自身的技術與材料專業為防疫與環保貢獻心力，因此111年度股東會紀念品決定採用純鈦製環保餐具，並委由鑫科公司負責承製。

鑫科公司在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談。但因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬的設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。

中鋼說，今年度中鋼股東會紀念品的湯叉金屬部件採純鈦製作，塑料部件添加日本抗菌材質，且其旋轉式拆疊收納方式更具使用便利性。湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合，並採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，都是鑫科公司的特別設計。在相關產品設計於專利的引用上，詭經鑫科公司提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，紀念品已於2月取得新型專利證書。

中鋼表示，理解各新創團隊對於維護自身品牌的重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。

設計品牌「源源鋼藝」在臉書貼文，質疑質疑產品設計、文案等幾乎整碗被端掉。翻攝自源源鋼藝臉書。
設計品牌「源源鋼藝」在臉書貼文，質疑質疑產品設計、文案等幾乎整碗被端掉。翻攝自源源鋼藝臉書。
中鋼今年的股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。圖／中鋼提供
中鋼今年的股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。圖／中鋼提供

股東會紀念品 中鋼

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