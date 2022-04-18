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台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

打滿三劑疫苗才能出團 旅行社股臉綠、震盪劇烈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
新冠疫情升溫，本土疫情確診病例連日飆破千例，中央流行疫情指揮中心宣布，22日起要完整接種三劑疫苗才能參加進香團、旅行團、健身房等，「三劑令」一出，旅行社股股價臉綠。記者江良誠／攝影
新冠疫情升溫，本土疫情確診病例連日飆破千例，中央流行疫情指揮中心宣布，22日起要完整接種三劑疫苗才能參加進香團、旅行團、健身房等，「三劑令」一出，旅行社股股價臉綠。記者江良誠／攝影

新冠疫情升溫，本土疫情確診病例連日飆破千例，中央流行疫情指揮中心宣布，22日起要完整接種三劑疫苗才能參加進香團、旅行團、健身房等，「三劑令」一出，旅行社股股價臉綠，包括鳳凰（5706）、五福（2745）、易飛網（2734）盤中一度下跌逾6%，僅山富（2743）股價急拉由黑翻紅，高低點震盪幅度超過10%，上沖下洗、震盪劇烈。

雄獅旅遊表示，配合中央流行疫情指揮中心規範，4月22日起凡參與不特定對象組成之旅遊團，旅客需出示三劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。針對4月15日以前報名參加4月22日以後出發之旅客，若無法提出三劑疫苗接種證明，將協助旅客辦理延期，時效以半年為限；取消則是扣除已支付的必要費用外，其餘全數退回給旅客，不另收取手續費。

雄獅旅遊說明，另針對18歲以下無法施打第三劑COVID-19疫苗的旅客，將不受到該規定限制；親屬團、畢旅團、企業包團等，因不屬於不特定對象組成的旅遊團，也不受到該規定限制。公司目前包含車服、領隊、司機等旅遊團體的直接服務人員，皆已完成三劑疫苗接種。

法人表示，本土疫情升溫，影響民眾出遊意願，加上指揮中心「三劑令」讓國旅市場恐雪上加霜，包括企業獎勵旅遊皆恐因此延期，不利旅行社營運表現。不過，中長期來看，本土疫情雖然延燒，但疫苗覆蓋率持續提升，且重症率低，另一方面，邊境管制持續朝鬆綁邁進，即便染疫人數持續增加，但全球邊境管制程度仍未有進一步緊縮，顯示在Omicron病毒逐漸流感化之下，各國重視境管對經濟的傷害已凌駕於控制疫情，這對旅行業的中長期發展帶來正向支持。

疫苗 疫情

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