台驊3月營收為32.97億元 年增78.6%

台驊控股（2636）3月合併營收32.97億元，年增78.6%。累計第一季合併營收101.5億元，年增72.3%，以海運成長最多年增101.5%，其次為鐵路業務年增達35.6%，內貿物流增幅為31%，空運年增8.3%。3月以來中國大陸因封城而延遲出貨的貨載，會在4月中下旬出貨，預期海空運有望迎來小旺季。

台驊指出，海運市場主要航線運價在農曆年後持續下跌，即便如此，當前運價仍遠高於去年同期水準。受傳統淡季影響，使得海運市場整體運價水準，在1月中旬至3月下旬這段時間，出現持續下跌的情況。

根據過去的情況分析，2019年和2021年，NCFI(寧波航交所)綜合指數就出現持續10周的下跌，跌幅分別累計達到25.7%和19.4%。三月分因產業淡季及俄烏戰爭因素，加上中國疫情增溫，先是月中深圳及東莞封城一周後，月底又遭遇上海及昆山採取封閉式管理使工廠停工或減產，機場及港區隔離檢疫造成貨物運輸速度減緩，影響長三角地區整體工廠生產及出貨排程，致使海空及內貿物流業務營收均受到影響；另中歐鐵路業務則受到俄烏戰爭影響，貨主擔心貨物運輸風險，採觀望態度或改走海運。