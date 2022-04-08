廣越首季營收創同期新高 冠星3月奔歷史新高

成衣股廣越（4438）公告3月營收創歷年同期新高，單月營收9.46億元，年增80.83%，第1季營收30.06億元，年增91.56%，突破過往淡季循環，成為史上最旺第1季。另外，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）也公告3月營收8.94億元，年增53.87%，創下歷史新高，首季營收來到20.79億元，年增37.8%，亦創下歷史同期新高。

廣越總經理吳朝筆表示，2022年品牌客戶大多訂單需求強勁，雖受俄烏戰爭稍有影響，但品牌客戶下單增長趨勢不變，使第1季營運成果亮眼，目前在手訂單出貨可望持續暢旺，訂單能見度已至9月，本年度應有機會挑戰歷史新高。

廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶的代工廠，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等，後疫情時代，全球各知名品牌下單動能持續，廣越品牌客戶Nike及Lululemon等品牌廠日前公布的財務數字均優於市場預期。

冠星-KY表示，上半年從訂單來看，雙位數成長無虞，至於原物料飆漲，因訂單動向明確，會提早備貨因應，以期降低影響因素，可望擺脫去年第4季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。

冠星-KY表示，第2季開始進入出貨的旺季，按照以往的趨勢，將會超越第1季，也有信心優於去年同期，達到上半年雙位數的成長目標。