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長榮海運3月營收586.7億元 創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮海運。圖／長榮海運提供

長榮海運（2603）3月營收再創新高，營收586.7億元，年增率83.98%、月增5.8%。累計第1季的營收為1708.16億元，年增率89.9%。

日前市場上傳出貨櫃輪業者第1季獲利恐不如預期，長榮海運公布的3月營收，直接粉粹市場各種傳言，營收再創新高，也首度突破550億元，來到586.7億元。

國內貨櫃輪同業都指出，長榮海運其實是這波海運市場反彈的大贏家，他的兩大策略，讓長榮海運避開高油價衝擊，近年來不斷進場大規模造船，讓長榮海運在市場急缺船舶時，隨著新船投入，立即迎接市場商機。

長榮海運近年來陸續訂購1.5萬TEU船舶20艘、2.4萬TEU船舶10艘，長榮海運目前船隊運能全球第七大，總船隊規模為201艘船舶，今年2.4萬TEU的大船陸續交船，目前待交新船(含長租船)尚有61艘，市場今年還是供需失衡，高運價、高需求加持下，成推升長榮營收、獲利成長的最大動能。

另外，這波油價走揚，大家都在揣測海運業者成本會受波及，長榮已經有65%的船舶全部安裝脫硫塔，成本競爭力立即同業間浮現。

長榮成為這波國際油價高漲的最大贏家，長榮船舶加裝脫硫器占比已經來到63%，根據推算，長榮每噸油的價差從1噸107美元，到今年1、2月的差價150美元，這個部分替長榮海運省很多錢，成本競爭力較同業突出，也會反應在長榮海運的獲利上。

長榮海運 營收 國際油價

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