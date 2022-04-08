防疫概念股表現強勢 航運重回多頭

美股昨（7）日尾盤反彈，四大指數小幅上漲作收，帶動台股今（8）日走反彈行情，強勢族群為化工、生醫，而航運、金融則重返多頭趨勢，鋼鐵、觀光類股亦有表現。法人表示，化工族群受惠俄烏戰爭，由化肥產業帶動漲勢，受國際消息面影響大，建議持觀望態度，而生醫族群則不因疫情進入尾聲疲弱，新冠病毒檢測試劑反而需求大增，後市可趁回檔整理長線布局基本面佳個股。

今日強攻漲停的個股有：神準（3558）、立積（4968）、東鹼（1708）、亞諾法（4133）、三福化（4755）、全宇生技-KY（4148）等股。航運族群有長榮（2603）上漲7元，漲幅5.4%；中櫃（2613）上漲1.6元，漲幅4.3%；四維航（5608）上漲1.9元，漲幅4.6%；榮運（2607）上漲1.45元，漲幅4%，表現較佳。

金融族群以臺企銀（2834）上漲0.65元，漲幅4.9%，表現最為突出；觀光族群表現最佳者為鳳凰（5706）上漲4.1元，漲幅6.3%；而鋼鐵族群表現佳者則有彰源（2030）上漲2.9元，漲幅9.0%；東明-KY（5538）上漲3.6元，漲幅6.7%；盛餘（2029）上漲2.1元，漲幅6.2%；大成鋼（2027）上漲2.2元，漲幅4.6%；世紀鋼（9958）上漲4.5元，漲幅4.0%。

台新投顧副總黃文清表示，今日台股已有初步持穩跡象，下周需留意台積電（2330）法說會，預期反彈行情有機會持續至台積電法說會，此外，俄烏戰爭持續影響國際股市，化肥族群今日表現亮眼，而電動車產業作為化工族群重要一員仍具中長線優勢，下周可趁回檔時布局生醫族群基本面佳個股、具中長線題材優勢族群。