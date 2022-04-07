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訊號來了？台驊斥資1.9億元 買回長榮股票1500張

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮海運。圖／長榮海運提供

台驊公司今（7）日公告，買回長榮海運（2603）股票1,500張，以平均單價128.5元計算，總計斥資1.927億元。台驊（2636）在3月16日以每股平均價格151元出清長榮股票後，再度積極買回，台驊表示因為股價合理而買回。台驊此舉也格外受到市場矚目。

台驊公告指出，此次公告是因台驊公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%。從去年5月13日到今日，總計買進長榮2600張，以每張平均124.24元計算，買進金額達3.23億元。

台驊進一步解釋，依據公告規定，公告取得股票必須計算取得當日前一年，因此才會有落差，而在3月16日到今日，則是以1.9億元，買進1500張。

由於台驊貨運承攬業的身份，對海空運的市場與運價了解更深，台驊對於貨櫃輪業者的股票投資也更受市場矚目，認為對未來市場發展有指標意義。台驊此舉，也意味後市樂觀。

台驊 股票 長榮海運

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