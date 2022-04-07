中石化爆大量 當沖居首功？

中石化（1314）受惠於報價上漲、土地資產開發、董監改選等題材，近期股價出現急漲攻勢，昨日成交量更爆出51.85萬張的大量，不過，根據證交所的當日沖銷交易統計顯示，其中當沖成交張數高達30.17萬餘張，當沖比高達58%，可看出主要的交易量來自當沖，且推升股價收紅，但今（7）日則是開低，盤中跌幅逾3.5%，盤中成交量仍居個股成交量冠軍。

在俄烏戰爭延燒下，化纖上游原料己內醯胺 （CPL）及化肥中間原料硫酸銨 （AS）價格大漲，加上歐洲化工巨頭巴斯夫（BASF）公告，如果俄羅斯斷供天然氣，將造成全面停工的情況，一旦歐洲化肥廠因天然氣影響無法生產，中石化也將可望受惠。

中石化去年因油價上漲帶動CPL、丙烯腈（AN）兩大產品行情止跌回穩受惠，本業出現獲利，且因高雄亞灣區兩筆土地處分的收益挹注，去年稅後純益36.03億元，年增4.2倍，每股純益1.09元。

基本面題材，加上土地開發及董監改選等題材，推升近兩日中石化爆量上漲，但其中當沖占比相當高，統計4月1日的當沖成交量5.7萬餘張，當沖比例30%，昨日當沖比例進一激增至58%，股價收在13.95元，盤中一度創下14.25元的價格。

中石化今日以13.7元開出，下跌0.25元，雖一度拉至平盤13.95元，但盤中賣壓仍重，跌幅3.58%，盤中成交量也爆出逾14.3萬餘張，高居個股成交量冠軍。