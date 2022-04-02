晟德斥資7.7億買子公司玉晟持股 朝控股公司轉型

晟德（4123）1日晚間公告，董事會決議斥資7.7億元，購買子公司玉晟生技投資公司1億1,4141股持股，收購後佔玉晟的持股比重，將由58.5%提高到78%。這項對自家投資公司的收購案，外界預期將讓晟德大藥廠後續更名正言順的轉型為投資控股公司。

晟德公告指出，董事會決議將以每股6.79元價格，收購玉晟生技投資公司約1億1,414.6萬股，總金額約7.75億元。收購後晟德佔玉晟持股比重將提高到78%，持股玉晟的價值為16.1億元。

成立於2013年的玉晟生技，為董事長林榮錦發起成立的投資公司。相對的，晟德一開始被林榮錦定位為專業的水劑藥廠，直到近年來才調整策略，積極打造晟德為「生技的工業銀行」。

晟德表示，玉晟生技目前仍持有大陸佳科思、台灣的長聖生技及長佳智能等多家公司，未來晟德不排除繼續收購玉晟持股，讓玉晟成為被消滅公司，直接由晟德負責後續的投資與管理。

此外，晟德這次對玉晟展開收購後，此投資案將佔晟德最近財報中總資產、及歸屬於母公司業主之權益之比例為78.3%，占歸屬於母公司業主之權益比例:108.43%，營運資金約為26.13億元。