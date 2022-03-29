沖客搶進東鹼 成交占比達7成

化肥股東鹼近期表現強勢，成為市場熱股，也吸引當沖客進場，近三天現沖比例皆超過7成，今（29）日盤中一度上衝至64.3元，創下2008年7月以來的新高價。

東鹼（1708）自2/18開始起漲，直至今日高點漲幅已達8成，當沖比也從以往的2至3成上升至5、6成，近三日更來到7成，顯示飆股吸引當沖客進場。

由於烏克蘭、俄羅斯本周宣布禁運化肥，加上北半球進入春耕階段，激勵肥料市場價量齊揚。2月以來硫酸鉀受俄烏戰事影響，報價漲幅達22%，對岸均價昨天首度站穩人民幣5,000元大關，大陸鉀肥現貨價已打破自2008年來的新高，創歷史新高。

東鹼去年每股稅後純益2.69元，每股配發股息2元，去年歸屬於母公司業主淨利6.7億元，年增2.85倍。